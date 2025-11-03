Cristiano Ronaldo sobre si Lionel Messi es mejor que él: "No estoy de acuerdo, no quiero ser humilde"

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi existe desde que el delantero portugués llegó a LaLiga en el año 2009. Fueron nueve temporadas en las que se repartieron títulos locales, además de otros internacionales.

Ahora, Cristiano Ronaldo (40 años) juega en el Al Nassr, mientras que Lionel Messi se desempeña en el Inter Miami. Más allá de la distancia, y que ambos están en la recta final de sus respectivas carreras, 'CR7' fue preguntado por el periodista Piers Morgan si considera que 'Leo' es el mejor.

Todo inició cuando Morgan le dijo que Rooney cree que Messi es mejor que él. Ante ello, el también exJuventus tuvo una rápida respuesta.

The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...



Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).



📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi

"No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde", fue lo que indicó el internacional con la Selección de Portugal en un primer momento.

Estas palabras fueron un avance de una próxima entrevista que será publicado por Piers Morgan. El adelanto fue publicado por 'CR7' por medio de sus redes sociales.

En la misma, Cristiano Ronaldo dará cuenta de su cada vez más cercano retiro a nivel profesional, la meta de los mil goles en su carrera y respecto a una camiseta firmada que le obsequió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otra parte, el pasado sábado, un doblete del crack luso propició la remontada de su equipo, el Al Nassr, ante Al Feiha (2-1) en la séptima jornada de la liga de Arabia Saudita, en la que el Al Ittihad, sin Karim Benzema lesionado, y el Al Qadisiya de Michel González, no lograron el triunfo.

Acumula, así, 952 goles oficiales. Está a 48 de los 1000 tantos, marca que hasta ahora nadie ha conseguido. Al Nassr es el líder de la tabla con tres puntos por delante del Al Taawon que logró su quinto triunfo seguido ante el Al Qadisiya que dirige Michel González y donde milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández (2-0).