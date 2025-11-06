Cristiano Ronaldo no se obsesiona con el Mundial 2026: afirma que no es un sueño ganar la Copa del Mundo

No es una obsesión. Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida en YouTube.
Cuando está a punto de marcar los 1000 goles en su carrera, Cristiano Ronaldo aseguró que no piensa en ello y agregó: "Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el astro portugués.
"Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) -siguió Cristiano- ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo".