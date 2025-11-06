Últimas Noticias
Cristiano Ronaldo no se obsesiona con el Mundial 2026: afirma que no es un sueño ganar la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo ha ganado una Eurocopa con Portugal.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Cristiano Ronaldo, además, calificó que su carrera no debe definirse si es que no gana el próximo Mundial.

No es una obsesión. Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida en YouTube.

Cuando está a punto de marcar los 1000 goles en su carrera, Cristiano Ronaldo aseguró que no piensa en ello y agregó: "Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el astro portugués.

"Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) -siguió Cristiano- ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo".

A nivel de clubes, Cristiano jugó en Real Madrid, Juventus y Manchester United.
Cristiano y lo que cree de la Copa del Mundo

No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.

"He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de (Lionel) Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial", reflexionó el delantero, quien opina que si la selección lusa logra vencer "sorprendería al mundo".

Para Cristiano Ronaldo, "por supuesto" que se ha ganado el derecho de ser "uno de los mejores" futbolistas de todos los tiempos, aunque ya no le preocupa ser el mejor de todos los tiempos.

En la entrevista también habló de personalidades como David Beckham, de quien dijo que para él fue una especie de figura paterna en el fútbol, así como del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien espera conocer algún día para "sentarse a tener una buena charla" y compartir con él algo que tienen en común, sin detallar el qué.

'CR7' consideró qué él es más conocido que Trump y, de hecho, destacó: "En el mundo no hay nadie más famoso que yo", para concluir que no le gusta la fama y desearía no ser tan reconocido.

Cristiano Ronaldo Selección de Portugal Mundial 2026

