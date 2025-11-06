Cristiano Ronaldo no se obsesiona con el Mundial 2026: afirma que no es un sueño ganar la Copa del Mundo

A nivel de clubes, Cristiano jugó en Real Madrid, Juventus y Manchester United. | Fuente: @cristiano

Cristiano y lo que cree de la Copa del Mundo

No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.

"He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de (Lionel) Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial", reflexionó el delantero, quien opina que si la selección lusa logra vencer "sorprendería al mundo".

Para Cristiano Ronaldo, "por supuesto" que se ha ganado el derecho de ser "uno de los mejores" futbolistas de todos los tiempos, aunque ya no le preocupa ser el mejor de todos los tiempos.

En la entrevista también habló de personalidades como David Beckham, de quien dijo que para él fue una especie de figura paterna en el fútbol, así como del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien espera conocer algún día para "sentarse a tener una buena charla" y compartir con él algo que tienen en común, sin detallar el qué.

'CR7' consideró qué él es más conocido que Trump y, de hecho, destacó: "En el mundo no hay nadie más famoso que yo", para concluir que no le gusta la fama y desearía no ser tan reconocido.