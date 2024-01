Carlo Ancelotti confirma que Real Madrid será su última experiencia como técnico

No se irá. El técnico Carlo Ancelotti valoró la renovación de su contrato por dos años con Real Madrid. En conferencia de prensa, el italiano indicó que la extensión del contrato fue bastante sencilla y que está muy feliz de mantenerse en la Casa Blanca.

"Estoy muy contento por la renovación, ha sido bastante sencilla. La hemos acordado entre los dos sin problemas ni dudas. Un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid", aseguró en un primer momento.

Luego, enfatizó que este será su último trabajo como técnico, por lo que espera quedarse por más tiempo en Real Madrid.



"Es mi último banquillo, no sé si será ese año, pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí", añadió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Agradecimiento a Brasil

Por otro lado, Carlo Ancelotti tuvo palabras de agradecimiento para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a Ednaldo Rodrigues, quien mostró interés por él cuando era presidente de la entidad.



"Todo el mundo lo sabe, es la realidad, lo sabe el Real Madrid que he tenido contacto con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, al que agradezco el cariño y el interés para que entrenase a la Selección de Brasil", explicó.



"Me hizo sentir orgulloso y honrado, pero todo estaba pendiente de la situación con el Real Madrid. Estaba claro para todos. En los últimos meses, ha dejado de ser presidente, pero el contacto lo tuve y quiero agradecer el cariño. Al final la cosa ha sido como he querido, quedarme aquí", confesó.



En tanto, Ancelotti bromeó con la posibilidad de ser seleccionador de Brasil a partir del 2026. "Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me quieran. No sé si están contentos de mi decisión", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Las estafas digitales al acecho

La ciberdelincuencia se ha sofisticado en gran medida por el avance tecnológico, estas amenazas informáticas han generado un impacto significativo en las personas a nivel financiero y emocional, debido a las estafas digitales.