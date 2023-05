¡Erling Haaland pudo ser 'Diablo'! Manchester United no aceptó ficharlo cuando valía solo 4.5 millones

Erling Haaland es el futbolista del momento. En su primer año en Inglaterra ha demostrado que se trata de un jugador de época que no solo pugna por ganar la Premier y la Champions League con el Manchester City, el ‘Androide’ también busca romper todos los récords goleadores posibles.

Haaland es el máximo artillero de la actual Champions y la Premier League, donde ya rompió el récord goleador en una temporada (35). El bicampeonato está cada vez más cerca para los ‘citizens’ y el noruego es parte importante de ello, aunque la historia del atacante pudo ser distinta.

El Manchester United, gran rival del City, tuvo en su día la oportunidad de contar con Erling Haaland. Ole Gunnar Solskjaer, que lo entrenaba en el Molde, contó a 'The Sun' que llegó a ofrecérselo a su exequipo justo antes de que tomara las riendas de los 'Red Devils' en diciembre de 2018.

Erling Haaland tiene 51 goles en la actual temporada con Manchester CityFuente: EFE

¿Erling Haaland al Manchester United?

Ole Gunnar Solksjaer, un histórico del Manchester United, tomó las riendas del primer equipo en diciembre de 2018 tras la salida de José Mourinho por malos resultados. Por ese tiempo, en la liga de Noruega, con el Molde, daba sus primeros pasos un joven Erling Haaland con solo 18 años.

"Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no me escucharon. Pedí 4.5 millones por Haaland y no lo ficharon", recordó el entrenador.

Solskjaer lamentó que sea el Manchester City el que esté disfrutando ahora de los servicios de Erling Haaland. "Yo tenía en el Molde a este delantero talentoso que el United debería haber tenido...", lamentó.

Haaland pasó del Molde de Noruego al Salzburgo y, de ahí, dio el salto al Borussia Dortmund hasta que Pep Guardiola solicitó su fichaje y el ‘Androide’ se decantó por la propuesta ‘citizen’, club en el que también jugó su padre.

Haaland, el mejor jugador de de Inglaterra

Erling Haaland fue elegido el mejor jugador de la temporada de la Premier League por la Asociación de Periodistas de Fútbol (FWA).

Haaland ganó la elección por un amplio margen tras su magnífica primera campaña en el fútbol inglés, en el que ha logrado hasta el momento 51 tantos. El nórdico recibió el 82 por ciento de los votos.

En segundo lugar quedó el inglés Bukayo Saka, extremo del Arsenal, y en tercero el también noruego Martin Odegaard, centrocampista de los 'gunners', quien superó finalmente al belga Kevin de Bruyne (Manchester City) y a Marcus Rashford (Manchester United).

