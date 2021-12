Erling Haaland tiene contrato en Borussia Dortmund hasta mediados de 2024. | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo este martes que Barcelona tendrá "complicado" fichar al delantero Erling Haaland en el próximo mercado estival dada su actual situación económica y que ni siquiera adherirse al acuerdo con CVC podría ser suficiente para ello.



"Creo que fichar a Erling Haaland en verano es muy complicado para Barcelona, se tendrían que dar muchas circunstancias aparte del acuerdo con CVC. Ahí están los números que presentaron y para recuperar esas pérdidas y que tenga un buen límite salarial tiene que hacer muchas cosas", sostuvo.



Asimismo, mencionó que "si estuviesen pensando adherirse al acuerdo creo que sería la mejor opción para ellos, como dije en su momento. No han entendido lo que es el acuerdo y al Barcelona, en la situación actual, le convendría muchísimo igual que en verano".

Erling Haaland es uno de los nombres que baraja Barcelona

El noruego Erling Haaland ha marcado 11 goles en lo que va de la Bundesliga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

Pese a todo, no ocultó su deseo de ver al jugador en el campeonato local, al igual que sucede con el francés Kylian Mbappé:

"Yo lo espero, que terminen Mbappé y él en el Real Madrid o en algún equipo español. El Madrid tiene capacidad para, con la gestión que ha hecho, tener a ambos jugadores si quiere".



También, indicó que "pero si se ponen a precio razonable, que parece que con Raiola (representante de Erling Haaland) es todo irracional. Sería un esfuerzo muy importante que al fútbol español y a LaLiga le vendría muy bien, se lo agradeceríamos muchísimo".



Tebas acudió a la gala de entrega de los Premios AS del Deporte 2021 y allí habló también sobre la repetición del sorteo de la Champions League: "No sé si es un error humano o técnico, pero es una pena".



"A lo mejor el Real Madrid tiene razón al decir que no se tenía que haber repetido todo el sorteo, pero eso es una opinión personal. ¿No queríamos partidos interesantes? Pues este lo es más que con el Benfica", agregó.

