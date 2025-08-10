Últimas Noticias
Ter Stegen da por superado conflicto con Barcelona: "Es momento de mirar hacia adelante"

Ter Stegen vistió la cinta de capitán en el patido ante Como.
Ter Stegen vistió la cinta de capitán en el patido ante Como. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: mterstegen1
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", aseguró Marc André ter Stegen tras solucionar el conflicto con el Barcelona.

Marc André ter Stegen, arquero y primer capitán del Barcelona, aseguró —durante la presentación del equipo previo al partido por el trofeo Joan Gamper— que es "momento de mirar hacia adelante", tras el conflicto que tuvo con su club.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen, quien recibió más aplausos que pitos cuando fue presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo al saltar al césped del estadio Johan Cruyff.

Como se recuerda, Barcelona le quitó la capitanía al arquero alemán a raíz del expediente disciplinario que le abrió por no firmar la autorización para que el club presente el informe médico de su operación y tiempo de recuperación -estimado en tres meses- ante la Comisión Médica.  

Arquero dio la bienvenida a los nuevos refuerzos y agradeció al técnico e hinchas

Por otro lado, Ter Stegen habló de la ilusión del barcelonismo por volver al Spotify Camp Nou y dio la bienvenida a los tres fichajes: Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

"Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario", comentó el capitán azulgrana.

También agradeció al equipo técnico, encabezado por el técnico alemán Hansi Flick, por "el gran trabajo" realizado. "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo", comentó.

Antes se había dirigido a los 6000 espectadores que se dieron cita en el estadio Johan Cruyff, Flick, quien en español agradeció el apoyo de los aficionados durante el curso pasado.

"Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos", dijo.

FC Barcelona Marc André ter Stegen

