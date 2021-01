Quique Setién solo dirigió media temporada al Barcelona. | Fuente: AFP

Quique Setién no salió bien del Barcelona al final de temporada y no necesariamente por los resultados que obtuvo el primer equipo. Y es que, hasta el momento, la dirigencia culé no le paga al entrenador debido a su despido de la entidad azulgrana.

Esta semana, Quique Setién conversó con la prensa española y mencionó que se mantiene atento a que Barcelona le pague lo que le debe. Sin embargo, la dirigencia del club de Lionel Messi no tendría la intención de cancelarle la deuda. Así lo asegura El Larguero de la Cadena Ser.

Y es que el periodista Manu Carreño, del citado medio, tuvo acceso a la carta de despido del Barcelona a Setién. En la misma se dan detalles de su marcha y del por qué no quieren pagarle, de momento: aducen que no lo vieron capacitado de tomar las riendas del primer equipo.

¿Setién cobrará la deuda del Barcelona?

Setién había firmado contrato en Barcelona hasta 2022. | Fuente: ESPN

"Es público y notorio su falta de liderazgo en el equipo, generando su actitud críticas continuas al ser el segundo entrenador quien parecía dirigir los partidos y los entrenamientos y no usted", es lo que se menciona en el texto culé dirigido al exDT del Real Betis.

Asimismo, en conjunto de la ciudad de Cataluña aducen que el técnico no cumplió algunas promesas, como fueron el estilo de juego y uso de jugadores de la cantera. Además, la recuerdan que tomó las riendas del equipo en el primer lugar de LaLiga, no ganó el torneo, cayó en la Champions League y también en la Copa del Rey.

Por último, en Barcelona indican que se perdió la confianza en Quique Setién de parte de todo el plantel. Tal parece que, si ambas partes no se ponen de acuerdo, llegarían a los tribunales para llegar a una solución.