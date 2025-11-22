Sebastián Britos envió mensaje a directiva de Universitario por falta de comunicación para su renovación

Sebastián Britos se mostró apenado después de la derrota de Universitario de Deportes por 3-1 ante Los Chankas, correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura. El arquero uruguayo quería despedirse a lo grande en el último partido del 2025.

"Nos vamos apenados, porque queríamos cerrar bien el año, nos lo merecíamos, pero sabíamos que esto es una parada muy difícil (Andahuaylas), no es fácil jugar acá. La cancha no es fácil, es altura", indicó en L1 MAX.

A continuación, el golero de 37 años admitió que Universitario ha sufrido una baja de rendimiento de sus partidos tras el logro del tricampeonato nacional.

"Pasa que nosotros también venimos de un año muy intenso, muy exigente, jugando dos competiciones muy exigentes, siempre peleando arriba a tope. Creo que es normal que el equipo, después de haber conseguido el tricampeonato, cinco torneos de forma consecutiva, que baje la guardia de alguna manera puede ser. Fue un año muy intenso para nosotros", agregó.

¿Seguirá en Universitario?

Sebastián Britos señaló que aún la dirigencia de Universitario no se comunica para sellar la renovación de cara a la temporada 2026.

"De mi parte, sí [quiero renovar]. Del club, no sé. No he tenido ningún acercamiento", finalizó.