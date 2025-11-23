Va por el título: Vancouver Whitecaps, de Kenji Cabrera, pasó a la final de la Conferencia Oeste de la MLS

Un peruano va por el título de la MLS 2025. Y es que el Vancouver Whitecaps, en donde juega el delantero Kenji Cabrera, pasó a la gran final de la Conferencia Oeste.

Este cotejo, en el que Vancouver Whitecaps jugó en condición de local en el BC Place, tuvo al peruano Kenji Cabrera en el banco de suplentes. La tienda canadiense no la tuvo nada fácil para vencer a LAFC en esta oportunidad en semifinales ya que fue hasta la tanda de penales.

En lo que tiene que ver con el tiempo reglamentario, el cotejo del elenco de Vancouver quedó igualado a dos goles por bando.

Mathías Laborda y el penal de la clasificación para Vancouver. | Fuente: Apple TV

Vancouver sigue en carrera en la MLS

Emmanuel Sabbi y Mathías Laborda abrieron el marcador para los locales a los 39 y 45'+1 minutos. Sin embargo, el equipo 'angelino' igualó las cosas por medio del surcoreano Son Heung-Min en el 60' y 90'+5.

Es más, la tienda de Canadá jugó con futbolista menos desde el tiempo de descuento debido a la expulsión con tarjeta roja directa de Tristan Blackmoon.

De esta manera es que el partido fue a la definición por penales y allí Vancouver Whitecaps se impuso por 4-3. En los locales marcaron Laborda, Ryan Gauld, Jayden Nelson y Berhalter.

Por su parte, en el cuadro de LA metieron su tiro Frankie Amaya, Andrew Moran y Denis Bouanga. Marco Delgado y Son erraron.

Lo que viene en la MLS

Ahora, el elenco de Vancover Whitecaps solo tiene que esperar al ganador de la otra llave de la Conferencia Oeste de la MLS 2025 la cual definen San Diego FC y el Minnesota United.

De otro lado, en lo que tiene que ver con la Conferencia Este, los que se ven las caras en semifinales son Philadelphia Unión ante New York City y FC Cincinnati frente al Inter Miami.