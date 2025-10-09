Francia vs Azerbaiyán se enfrentan por la fecha 3 de Eliminatorias UEFA 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Francia es el gran favorito para lograr la victoria ante Azerbaiyán por la fecha 3 del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, se mostró confiado en poder contar con el atacante Kylian Mbappé, que abandonó el campo lesionado en el tobillo derecho el pasado sábado en el partido del Real Madrid contra el Villarreal.

Francia vs Azerbaiyán: altas y bajas para la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026



Mbappé, capitán de la selección francesa a sus 26 años, forma parte de la convocatoria del combinado galo para afrontar el próximo sábado a Azerbaiyán.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Azerbaiyán en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Parque de los Príncipes en París. El recinto tiene una capacidad para 48 583 espectadores.

¿A qué hora juegan Francia vs Azerbaiyán en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



En Perú , el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 1:45 p.m.

, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 1:45 p.m. En España , el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 8:35 p.m.

, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 8:35 p.m. En Colombia, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 1:45 p.m.

En Chile, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 3:45 p.m.

En Bolivia, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido Francia vs Azerbaiyán comienza a las 3:45 p.m.

¿Dónde ver el Francia vs Azerbaiyán en vivo por TV y streaming?

Francia vs. Azerbaiyán se transmitirá en Disney Plus para todo el territorio sudamericano.

Francia vs Azerbaiyán: Alineaciones posibles

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo; Kone, Thuram; Coman, Rabiot; Mpabbé, Ekitike.

Azerbayián: Mahammadaliyev; Aliyev, Badalov, Mustafazade, Kryvotsyuk, Cafarquliyev; Aliyev, Mahmudov, Ohmedzade; Emreli, Dadachov.