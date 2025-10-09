Partidos de hoy, viernes 10 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y amistosos internacionales

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 10 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Chile por amistoso internacional. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 10 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF
7:00 a.m. | Sudán del Sur vs Senegal - FIFA+
8:00 a.m. | Togo vs R.D. Congo - FIFA+
8:00 a.m. | Sudán vs Mauritania - FIFA+
8:00 a.m. | Seychelles vs Costa del Marfil - FIFA+
8:00 a.m. | Gambia vs Gabón - FIFA+
11:00 a.m. | Ruanda vs Benín - FIFA+
11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica - FIFA+
11:00 a.m. | Lesoto vs Nigeria - FIFA+
11:00 a.m. | Santo Tomé vs Túnez - FIFA+
Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA
9:00 a.m. | Kazajistán vs Liechtenstein - ESPN 4, Disney+
1:45 p.m. | Bélgica vs Macedonia - Disnye+
1:45 p.m. | Francia vs Azerbaiyán - Disney+
1:45 p.m. | Alemnia vs Luxemburgo - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Suecia vs Suiza - ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Islandia vs Ucrania - Disney+
1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs Eslovaquia - Disney+
1:45 p.m. | Kosovo vs Eslovenia - Disney+
Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf
4:00 p.m. | Surinam vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube
5:00 p.m. | Bermudas vs Trinidad y Tobago - Concacaf GO, Concacaf YouTube
6:00 p.m. | Curazao vs Jamaica - Concacaf GO, Concacaf YouTube
8:00 p.m. | El Salvador vs Panamá - Concacaf GO, Concacaf YouTube
Partidos de hoy, amistoso internacional - Conmebol
11:00 a.m. | Bolivia vs Jordania - Unitel
6:00 p.m. | Chile vs Perú - América TV, ATV, Movistar Deportes, Chilevisión
7:00 p.m. | Argentina vs Venezuela - DSports, DGO
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
12:30 p.m. | San Lorenzo vs San Martín SJ - TyC Sports
2:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors - TyC Sports
2:45 p.m. | Central Córdoba vs Unión - Fanatiz
4:30 p.m. | Newells vs Tigre - TyC Sports
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
5:00 p.m. | Plaza Colonia vs Progreso - GolTV, Disney+