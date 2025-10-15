"Apagaste la luz y yo aprendí a encenderla": Darinka Ramírez, expareja de Farfán, debuta como cantante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Darinka Ramírez incursiona como cantante. La expareja de Jefferson Farfán acaba de lanzar el videoclip de su primera canción de reguetón y pop urbano Mala jugada donde, según contó la propia modelo e influencer peruana, narra “una historia que nace del corazón, de esas que duelen, pero te hacen más fuerte”.

En efecto, Darinka, quien es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, decidió irse a Medellín, en Colombia, para grabar las escenas de su primer videoclip musical el cual fue estrenado en YouTube, y demás plataformas digitales, el último martes 14 de octubre.

En la primera escena se ve a un hombre afroperuano con gorra negra, polo y joyas, similares a las usadas por Farfán, dejando un fajo de dinero a Ramírez y a una pequeña, que representaría su hija, mientras le exclama: “Agradece que todo lo tienes por mí”.

Asimismo, Darinka empieza a cantar al lado del cantante y compositor de temas de moda Hector Iparraguirre, conocido como Nene Blass. Ambos están sentados en un auto de lujo en medio del puente de la comuna El Poblado en la ciudad de Medellín.

“Apagaste la luz y yo aprendí a encenderla. Tú mejor jugada no pudiste hacerla. Mejor sola. Ahora me la paso mejor sin ti. Nadie me controla porque ahora solo estoy dispuesta para mí (…) Oye mi rey no bajé la mirada. La cicatriz ya no pesa nada. Estaba oscura esa visa pasada y ahora me siento bien empoderada”, se escucha cantando a Ramírez.

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre su nueva canción Mala jugada?

Darinka Ramírez compartió un extracto del videoclip musical de su canción Mala jugada en su cuenta de Instagram. “A veces la vida nos rompe (…) pero también nos reconstruye”, escribió la joven de 26 años en el post con su proyecto.

En efecto, Ramírez reveló que Mala jugada en su primera canción donde busca mostrar “una historia de dolor que se transforma en fuerza”. “Si alguna vez te subestimaron, si te caíste y volviste a levantarte, esta canción es para ti”, señaló invitando a sus seguidores a escuchar su tema en YouTube.

Días atrás, la expareja de Farfán anunció que daría a conocer su primera canción de reguetón titulada Mala jugada.

“Es una historia que nace del corazón, de esas que duelen, pero te hacen más fuerte. Gracias a quienes me han apoyado desde el inicio. Si alguna vez te rompieron el alma, esta canción es para ti”, sostuvo.

Melissa Klug y Darinka Ramírez se juntaron en TikTok

En julio de este año, Melissa Klug y Darinka Ramírez sorprendieron al aparecer juntas en diversos videos en TikTok grabando comerciales y pequeños sketches para un centro de tratamiento estético.

Fue Darinka Ramirez quien compartió en sus historias en Instagram las imágenes de las sesiones de fotos y grabaciones donde aparece al lado de Melissa Klug en un detrás de cámaras de las grabaciones compartidas en TikTok.

Otra foto mostró a Ramírez muy sonriente al lado de Klug y otras dos personas cercanas a la personalidad de televisión. En esa misma línea, el influencer y publicista Gabo Mua también compartió otra imagen junto a ambas figuras del espectáculo. “Hoy me tocó trabajar con estas dos guapas”, señaló en su imagen.

Eso no es todo. Melissa Klug llamó “amiga” a Darinka Ramírez en otro video para “bajar los rollitos”. De igual manera, ambas actuaron en otra publicidad para un tratamiento de rostro y donde salen saludando al final.

Esta fue la primera vez que Melissa Klug y Darinka Ramírez aparecieron juntas demostrando que pueden interactuar con normalidad ¿Estaremos ante una nueva amistad? Veremos.

