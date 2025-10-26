Triangulación y 2-1 para Real Madrid: Jude Bellingham marcó en el Bernabéu frente al Barcelona [VIDEO]

Tremendo duelo. Real Madrid jugó ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, en un Clásico por la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid y, posteriormente, Fermín López igualó las cosas. Pese a la igualdad, los merengues -que dirige Xabi Alonso- fueron con todo por una nueva ventaja y la encontraron gracias a un gol del volante inglés Jude Bellingham.

A los 42 minutos fue que Vinicius Junior se proyectó por el sector izquierdo, sacó un centro elevado y en el área blaugrana el defensa del Real Madrid, Éder Militao, le ganó en el salto a Alejandro Balde.

La definición de Bellingham para el segundo del Madrid. | Fuente: ESPN

Real Madrid tomó ventaja de Barcelona

Es así que Bellingham estuvo completamente solo y con un sutil toque de derecha puso otra vez a su conjunto en ventaja en condición de local.

Hay que tener en cuenta que, en la previa, los merengues llegaron al Clásico como líderes con 24 puntos, dos por encima de los blaugranas.

Para este cotejo, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, la visita salió con Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín Torres; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.