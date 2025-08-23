LaLiga EA Sports: Se enfrentan Real Oviedo y Real Madrid por la fecha 2

En la previa de Real Oviedo vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Por la fecha 2 de la Liga, Real Oviedo y Real Madrid se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Betis 4 2 1 1 0 1 2 Barcelona 3 1 1 0 0 3 3 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 8 Real Madrid 3 1 1 0 0 1 19 Real Oviedo 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Real Madrid, según país