LaLiga EA Sports: Se enfrentan Real Oviedo y Real Madrid por la fecha 2

Se enfrentan Real Oviedo y Real Madrid por la fecha 2
Se enfrentan Real Oviedo y Real Madrid por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Real Oviedo vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 2 de la Liga, Real Oviedo y Real Madrid se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Betis421101
2Barcelona311003
3Rayo Vallecano311002
8Real Madrid311001
19Real Oviedo01001-2

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

