Reinaldo Rueda rompió en llanto por no clasificar a Honduras al Mundial 2026 [VIDEO]

Lamento 'catracho'. Honduras se quedó con las ganas de jugar su cuarta Copa del Mundo al empatar a cero con Costa Rica de visitante en las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

En la Selección de Honduras tenían que ganarle a los 'ticos' y con ello aseguraban su pase al Mundial 2026. Sin embargo, la igualdad -sumada a la victoria de Haití frente a Nicaragua- hizo que no logre el objetivo de ser parte del próximo campeonato en Estados Unidos, México y Canadá.

Quien no pudo evitar romper en llanto fue el DT de Honduras, Reinaldo Rueda. En conferencia de prensa, el entrenador se quebró por el fracaso hacia la próxima cita mundialista en Norteamérica.

Rueda no alcanzó la meta con Honduras

"Buenas noches a todos. Perdón, pero les juro que es un momento duro. El fútbol nos ha dado una lección de humildad y que los partidos hay que jugarlos antes que ganarlos", dijo el DT entre lágrimas.

Posteriormente, el DT colombiano añadió que sus dirigidos lo dieron todo, aunque ello no alcanzó para lograr la meta de ser parte otra vez de la Copa del Mundo.

"Quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente. Un grupo muy competitivo y nos quedamos por un gol. Clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Es difícil", indicó Reinaldo Rueda.

A lo largo de la historia, la Selección de Honduras jugó tres Mundiales: España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En todos los torneos en mención quedó fuera en la fase de grupos, no accediendo a etapas de eliminación directa.

En lo que tiene que con la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf, el combinado hondureño quedó en el segundo lugar con 9 puntos por detrás de Haití (11). No alcanzó siquiera el repechaje intercontinental.