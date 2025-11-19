Últimas Noticias
Alexi Gómez sueña con jugar en Sporting Cristal: "Es el club de mis amores y sé que va a darse"

Alexi Gómez también ha jugado en Minnesota United y Gimnasia.
Alexi Gómez también ha jugado en Minnesota United y Gimnasia. | Fuente: CSDC Alianza Universidad de Huánuco
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alexi Gómez no oculta su deseo de jugar en Sporting Cristal de cara al 2026 en la Liga1.

Estamos a poco que acabe la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto y Sporting Cristal irá a los playoffs, con la meta de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, luego de la presente campaña, en Sporting Cristal definirán sus refuerzos. Así, el nombre de Alexi Gómez ha entrado en escena ya que el mismo futbolista, con pasado en Universitario de Deportes, ha mostrado su deseo de ser parte del elenco celeste en el corto plazo.

"Me formé en Cristal y le agradezco mucho porque es el club de mis amores. Todos los que me conocen saben que es uno de mis sueños que faltan por cumplir", le dijo Gómez a Fusión Deportiva.

Alianza Universidad es el actual club de Alexi Gómez.
Alianza Universidad es el actual club de Alexi Gómez. | Fuente: CSDC Alianza Universidad de Huánuco

Alexi Gómez y su deseo en Sporting Cristal

Asimismo, dio cuenta que no es la primera vez que se comenta sobre la opción de firmar por la 'SC' en la liga peruana de primera división.

"Se rumoreó bastante desde antes de mi llegada a Cienciano. Después también. Se tanteó en su momento y sé que en cualquier momento va a darse", agregó.

Además, Alexi Gómez manifestó se siente tranquilo respecto a la chance de convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal. No baja sus expectativas.

"Siendo hincha del club y si no voy lo seguiré siendo. Estuvo cerca y si no se dio por algo es. Mi hijo está en las divisiones menores y si no me toca a mí, va a ser para él", añadió.

Hay que tener en cuenta que el volante ofensivo zurdo juega en Alianza Universidad y que su contrato vence a fin de este año. Su actual elenco ya descendió a la Liga2.

Lo que le viene a Sporting Cristal

Este miércoles, Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura al visitar a Atlético Grau en el calor de Piura por la fecha 19 y última del campeonato.

En lo que tiene que ver con la Tabla Acumulada, los dirigidos por el director técnico brasilero Paulo Autuori están en el cuarto lugar con 60 puntos.

Sporting Cristal Alexi Gómez Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

