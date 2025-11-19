Alexi Gómez sueña con jugar en Sporting Cristal: "Es el club de mis amores y sé que va a darse"

Alianza Universidad es el actual club de Alexi Gómez. | Fuente: CSDC Alianza Universidad de Huánuco

Alexi Gómez y su deseo en Sporting Cristal

Asimismo, dio cuenta que no es la primera vez que se comenta sobre la opción de firmar por la 'SC' en la liga peruana de primera división.

"Se rumoreó bastante desde antes de mi llegada a Cienciano. Después también. Se tanteó en su momento y sé que en cualquier momento va a darse", agregó.

Además, Alexi Gómez manifestó se siente tranquilo respecto a la chance de convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal. No baja sus expectativas.

"Siendo hincha del club y si no voy lo seguiré siendo. Estuvo cerca y si no se dio por algo es. Mi hijo está en las divisiones menores y si no me toca a mí, va a ser para él", añadió.

Hay que tener en cuenta que el volante ofensivo zurdo juega en Alianza Universidad y que su contrato vence a fin de este año. Su actual elenco ya descendió a la Liga2.

Lo que le viene a Sporting Cristal

Este miércoles, Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura al visitar a Atlético Grau en el calor de Piura por la fecha 19 y última del campeonato.

En lo que tiene que ver con la Tabla Acumulada, los dirigidos por el director técnico brasilero Paulo Autuori están en el cuarto lugar con 60 puntos.