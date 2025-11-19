Alexi Gómez sueña con jugar en Sporting Cristal: "Es el club de mis amores y sé que va a darse"

Estamos a poco que acabe la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto y Sporting Cristal irá a los playoffs, con la meta de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Además, luego de la presente campaña, en Sporting Cristal definirán sus refuerzos. Así, el nombre de Alexi Gómez ha entrado en escena ya que el mismo futbolista, con pasado en Universitario de Deportes, ha mostrado su deseo de ser parte del elenco celeste en el corto plazo.
"Me formé en Cristal y le agradezco mucho porque es el club de mis amores. Todos los que me conocen saben que es uno de mis sueños que faltan por cumplir", le dijo Gómez a Fusión Deportiva.