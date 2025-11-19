Todo empieza a definirse hacia el Mundial 2026: así quedaron los bombos de la próxima Copa del Mundo

Hay aroma de Copa del Mundo. Y es que ya tenemos a todos los clasificados de manera directa a lo que será al Mundial 2026.

Las cosas en Concacaf, por ejemplo, han sido más que emocionantes con los recientes pases de Panamá, Haití y Curazao. Elencos como Honduras y El Salvador se quedaron en el camino hacia el Mundial 2026, el cual se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Yendo a Europa, Escocia regresa al Mundial después de 28 años e Italia no está para nada bien ya que no tiene su pase directo; los 'azzurris' jugarán el repechaje UEFA y no deben fallar luego de lo que fueron sus fracasos para las últimas Copa del Mundo 2018 y 2022.

Los Bombos del Mundial 2026

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje UEFA 1

Repechaje UEFA 2

Repechaje UEFA 3

Repechaje UEFA 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

¿Cómo se juega el repechaje del Mundial 2026 en Europa?

Este será entre 16 países; los 12 mejores segundos de cada grupo y las mejores cuatro selecciones que terminaron mejores en sus zonas de la UEFA Nations League.

Así, los que juegan el repechaje en el Viejo Continente son Italia, República Checa, Polonia, Ucrania, Macedonia del Norte, Eslovaquia, Gales, Albania, Suecia, Irlanda, Rumanía, Dinamarca, Kosovo, Gales, Turquía y Bosnia-Herzegovina.

¿Cómo se juega el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia

- 7° de la clasificación --> Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación --> Surinam y Jamaica

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación --> CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación --> RD Congo

- Ganador de la segunda ronda de clasificación --> AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación --> Irak

- Ganador de la quinta ronda de clasificación --> OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia



Son seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa del Mundo será el sábado 5 de diciembre en el Kennedy Center, ubicado en la ciudad estadounidense de Washington.