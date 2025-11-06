El primer título de su historia: Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia en lo más alto. Y es que este conjunto se coronó el último miércoles como el campeón de la Copa Argentina 2025, alcanzando su primer título en la élite de su país por primera vez en la historia.

Esta primera estrella de parte de Independiente Rivadavia llegó gracias a la victoria que tuvo por penales sobre Argentinos Juniors en el Estadio Juan Domingo Perón, ubicado en la ciudad de Córdoba. En los 90 minutos reglamentarios, este duelo quedó empatado a dos.

Alex Arce y Matías Alejandro Fernández anotaron para Independiente Rivadavia a los 9 y 62 minutos respectivamente. Por su parte, para el 'Bicho' marcaron Alan Lescano y Erik Godoy en el 64' y 90'+8.

El gol de Sebastián Villa para el título de Independiente Rivadavia. | Fuente: TyC Sports

Independiente Rivadavia hace historia

Todo se definió desde los doce pasos y allí el 'Azul del Parque' estuvo más fino que su contrincante de turno.

Para este elenco acertaron Luciano Gómez, Iván Emilio Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa. En tanto, en Argentinos Juniors concretaron Alan Lescano, Hernan López y Lautaro Giaccone, mientras que Tomás Molina erró su remate.

Por ello es que Independiente Rivadavia ganó 5-3 en los penales y es el nuevo campeón de la Copa Argentina 2025, el segundo torneo más importante en tierras albicelestes.

Además, hay que tener en cuenta que este éxito hace que clasifique a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026. De momento, va acompañado con Platense y Rosario Central al certamen internacional del año entrante.

Justamente, su entrenador había prometido a su hinchada que se iban a coronar en Córdoba. "Vamos a salir campeones", dijo Alfredo Berti en la previa. Sebastián Villa, en tanto, había manifestado que "vamos a hacer todo lo posible. Traer la Copa Argentina para esta gente". El objetivo se cumplió.