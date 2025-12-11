En medio del interés de Alianza: Luis Ramos anunció su salida del América de Cali

Luis Ramos fue uno de los goleadores en la temporada 2024 de la liga peruana de primera división. Por lo mismo es que América de Cali llamó a Cusco FC y logró su préstamo por una temporada.

En las últimas semanas, en tierras colombianas se ha hablado de una posible salida de Luis Ramos en América de Cali y este jueves fue el mismo atacante el que confirmó su marcha del elenco escarlata. Lo hizo por medio de su cuenta oficial en Instagram.

"Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali", apuntó Ramos en un inicio.

La publicación del atacante peruano fue acompañada de imágenes del internacional con la Selección Peruana con la camiseta de su ahora exclub.

Posteriormente, agregó: "Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto! América es más que un resultado".

Luis Ramos y la chance de jugar en Alianza Lima

De otro lado, RPP pudo conocer respecto al interés concreto de Alianza Lima por Luis Ramos. A lo largo del año en el fútbol colombiano, completó un total de 12 goles entre todas las competiciones.

Ramos terminó la temporada en Colombia como titular en América de Cali y también es un nombre fijo en la Selección Peruana.

Así, este delantero cumple con los requisitos que se buscan en la institución íntima, como rejuvenecer el puesto de ‘9’, ir por un futbolista con buen nivel reciente y con el plus de no gastar un cupo extranjero.

Hay que tener en cuenta que el pase de Luis Ramos pertenece a Cusco FC, por lo que toda negociación blanquiazul debe ser con el club dorado.