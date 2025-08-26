Sergio Busquets ve próximo el retiro: "Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo piensa. Sergio Busquets, volante del Inter Miami, dejó en el aire su futuro con su equipo -al que llegó en julio de 2023- y con el que acaba contrato al término de esta temporada. Afirmó que todavía no sabe nada sobre su futuro pero que cada vez está más cerca de la retirada.

Preguntado por un posible regreso a Europa, Sergio Busquets sostuvo en rueda de prensa que esa etapa se cerró con su fichaje por el Inter Miami en julio de 2023, y expresó que "no hay nada oficial ni en la renovación ni en una supuesta retirada".

"Cuando salí del Barça ya sabía que no volvería a España ni a Europa y yo también tengo una edad. Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla", dijo Busquets, quien tiene 37 años de edad.

En el Inter Miami, Busquets usa el dorsal 5. | Fuente: Inter Miami CF

Sergio Busquets y el presente de Inter Miami

El mediomcapista compareció ante la prensa en la víspera del partido de semifinales de la Leagues Cup que enfrentará este miércoles en Miami al Inter Miami y al Orlando City.

Este será el tercer capítulo de la rivalidad entre ambos equipos del estado de Florida en lo que va de temporada. En los dos anteriores, los de Orlando endosaron dos abultadas derrotas, por 0-3 y 4-1, a sus vecinos del sur.

El propio Sergio Busquets reconoció las dificultades que ha tenido el Inter Miami para hacerles frente, aunque aseguró que el hecho de jugar en casa les beneficiaba.

"Creo que está al 50 %. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos", expresó.

Para pasar a la final, en la que esperará el rival de la otra semifinal entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, destacó que tendrán que "no dar tantas facilidades" al Orlando y ser "un equipo mucho más sólido", capaz de aguantar el ritmo vertical que impondrá su rival.

Una de los principales quebraderos de cabeza para el Inter Miami de cara al partido es la presencia o no de Lionel Messi sobre el terreno de juego. El astro argentino se lesionó el pasado 2 de agosto contra el Necaxa y desde entonces se ha perdido cuatro partidos.