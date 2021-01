James Rodríguez tiene contrato en Everton hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP

James Rodríguez regresó al Real Madrid a mediados de 2019 procedente del Bayern Munich, en donde pasó dos temporadas y no rindió lo esperado. El volante colombiano, con Zinedine Zidane, sufrió un verdadero calvario ya que no solo la pasaba en la banca de suplentes, sino que incluso no era convocado para partidos. Por ello se marchó al Everton.

De la mano de Carlo Ancelotti, James Rodríguez ha vuelto a sonreír en un campo de juego, ahora en la alabada Premier League. Ahora, en declaraciones que rescata el diario Marca, el también exBanfield, AS Mónaco y Porto habló de su gran objetivo con los 'Toffees' en el corto plazo.

"Lo que quiero es la Champions League porque este año la veo por televisión y no quiero eso. Va a ser duro, pero creo que tenemos cosas para poder estar allí en la próxima temporada. Hay que querer ganar siempre y con hambre de querer ganar cosas. Ese es el camino", le dijo James al citado medio.

James Rodríguez, primera vez en la Premier

Asimismo, respondió sobre qué tal se le ha dado tras varios meses de su llegada a la ciudad del Liverpool. "Llegue en una época que ha sido dura para todos (por la pandemia). Es un sitio tranquilo que vive mucho el fútbol y sobre todo con mucha pasión. La gente apoya mucho y tienen mucho amor por su equipo", añadió.

De otro lado y tras perder el fin de semana pasado ante West Ham por la Premier League en condición de local, el Everton de James Rodríguez chocará este sábado ante el modesto Rotherdam United por la FA Cup. Luego se vendrá un clave duelo frente al Wolverhampton.