Thomas Tuchel le pidió disculpas a Jude Bellingham tras calificar su comportamiento como "repulsivo"

Reflexionó. Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, desveló que pidió disculpas al jugador del Real Madrid, el volante Jude Bellingham, después de calificar su comportamiento en el campo como "repulsivo".

El alemán Thomas Tuchel hizo este comentario después de la derrota contra Senegal en junio, cuando, a la vez que alabó el carácter de Jude Bellingham en el campo de juego, dijo que la propia madre del alemán a veces lo encontraba "repulsivo".

"Utilicé esta palabra sin intención, quería dejar eso claro. No había ningún mensaje oculto. Entiendo que es mi responsabilidad y que por mi culpa se escribieron esos titulares. Estoy arrepentido por ello y sé que debería haberlo hecho mejor", dijo en un primer momento respecto a Bellingham.

Jude Bellingham aún no gana títulos con la Selección de Inglaterra. | Fuente: EFE

Tuchel aclara el tema con Jude Bellingham

Asimismo, el DT agregó que "hago todo esto en mi segundo idioma. Lo hice la mañana después de una derrota, después de no dormir mucho, en una entrevista en directo y utilicé la palabra incorrecta. Es mi culpa.

Hay que tener en cuenta que el mediocampista, con pasado en el Borussia Dortmund, se encuentra de baja recuperándose de una lesión en el hombro, no ha sido convocado para los partidos contra Andorra y Serbia del 6 y 9 de septiembre respectivamente.

"Le llamé inmediatamente para disculparme", aclaró Thomas Tuchel en relación al tema de una de las estrellas de la 'Casa Blanca'.

Por otra parte, está previsto que el regreso del futbolista a las canchas sea a partir de fines del mes de octubre. De antemano, apunta a perderse los primeros diez partidos del Real Madrid en la liga española en su temporada 2025-26.

"Nuestro jugador Jude Bellingham ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de una luxación recidivante en el hombro izquierdo. La operación ha sido llevada a cabo por los doctores Manuel Leyes y Andrew Wallace, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", señaló el club merengue el pasado 16 de julio.