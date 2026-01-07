Va con todo: Alianza Lima llegó a Uruguay y dio su lista de convocados para la Serie Río de La Plata

Alianza Lima jugará sus primeros amistosos del año contra Independiente, Unión y Colo Colo.

Empieza lo bueno. Alianza Lima ya está en la ciudad de Montevideo para ultimar detalles en lo que será su participación en la Serie Río de La Plata 2026, en donde jugará ante clubes internacionales.

Los partidos de Alianza Lima servirán de preparación para el cuadro que dirige Pablo Guede de cara al inicio de la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores. Es así que el equipo de La Victoria dio cuenta de los convocados para sus próximos cotejos fuera de territorio peruano.

En la lista está Jairo Vélez, quien llegó a Alianza procedente de Universitario. También se encuentran Paolo Guerrero, además de fichajes en su delantera como Luis Ramos y Federico Girotti.

Convocados de Alianza Lima en Serie Río de La Plata

Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de La Cruz y Fabrisio Mesías.

Defensas: Mateo Antoni; D'Allesandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

Volantes: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo (*), Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.

(*) Previo a la convocatoria, Alianza Lima dio un parte médico por Kevin Quevedo. "Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Realizará el proceso de recuperación en Montevideo.

¿Cuál es el calendario de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

10 de enero: ante Independiente de Avellaneda a las 7:00 p.m. hora peruana

14 de enero: ante Unión Santa Fe a las 4:15 p.m. hora peruana

18 de enero: ante Colo Colo a las 7:00 p.m. hora peruana

Tras los amistosos, Alianza Lima pondrá su mira en el inicio de la Liga1 2026 (pactada para el 30 de enero) y después tendrá la Fase 1 de la Copa Libertadores con el paraguayo 2 de Mayo a ida y vuelta.