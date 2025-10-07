"Sueño con el Mundial": Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, se emociona por convocatoria con Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sus buenas actuaciones con Alianza Lima le cambiaron la vida. Se trata de Kevin Serna, que después de destacar con los blanquiazules en la Copa Libertadores 2024, fichó por el Fluminense. En el gigante de Brasil se ganó el puesto de titular y ahora se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Serna, de 27 años, recibió su primer llamado para los partidos amistosos de Colombia ante México y Canadá. Ahora se encuentra en la concentración 'cafetera' y entrena con las estrellas James Rodríguez, Luis Díaz, entre otros.

“La verdad, muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien”, señaló.

Hoy convocado en Colombia, habló sobre la etapa en la que era opción para ser llamado a la Selección Peruana.

“Por ahí siempre estaban esas opciones, pero uno como colombiano siempre sueña con representar a su país. Llegamos fuertes, toca trabajar para lo que quiere el profe”, aseguró el futbolista que recibió la nacionalidad peruana en enero del 2024.

Sueña con el Mundial

Serna da sus primeros pasos en la Selección de Colombia, pero eso le impide soñar con aparecer en la lista final de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026.

“Sueño con el Mundial, pero con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar. Juego por las dos bandas y me siento bien en cualquiera”, culminó.

Kevin Serna en entrenamiento de la Selección de Colombia. | Fuente: Selección de Colombia