La posición de Alianza Lima para el 2026: ¿continuarán Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Alianza Lima destacó a nivel internacional. Su campaña en Copa Libertadores y especialmente en la Copa Sudamericana, en la que quedó a un paso de las semifinales, fue gravitante para sus intereses deportivos y económicos. Sin embargo, a nivel local la historia fue otra.

De ganar y realizar buenos partidos ante Boca Juniors y Gremio en Matute, Alianza pasó a ser un equipo sin ideas y carente de poder ofensivo ante su gente. Este detalle llama la atención para la administración del club blanquiazul.

RPP pudo conocer que Alianza Lima buscará un delantero extranjero para reforzar su plantel. La idea es encontrar un perfil de atacante diferente a los que tiene en su plantel como son los casos de los veteranos Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Sangre nueva, como se dice. Pese a ello, la postura de la dirigencia íntima es que los delanteros de 41 años permanezcan para la próxima temporada.

El mayor argumento es que al margen de Alex Valera de Universitario y Jhonny Vidales de Melgar, no hay un atacante nacional que tenga un mejor promedio de gol pese a la veteranía de Guerrero y Barcos, a quienes se le explicará cuál serán sus roles para la próxima campaña.

Este fue el doblete de Paolo Guerrero en el primer tiempo. | Fuente: Liga 1 Max

¿Cuándo se va a retirar Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero reveló la fecha de su retiro del fútbol profesional. En una entrevista con Nativa, el atacante de Alianza Lima indicó que su idea es dejar el fútbol a finales del año 2026.

Además, reveló que le hubiera gustado cerrar su carrera jugando un Mundial, pero dijo que el fútbol da revanchas, por lo que no descartó estar en el fútbol como entrenador o gerente deportivo.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es la idea. Así es el fútbol. En una hora iba a llegar a su final. Por ahora, aprovechar lo que resta de este año y si Dios poder jugar el año 2026 y después encerrarme, de alguna manera", indicó en algún momento.