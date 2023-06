Quieren a Mbappé en el Real Madrid: LaLiga espera el fichaje del francés como nuevo 'galáctico'

Esperan su llegada. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mostró su deseo que Kylian Mbappé acabe en Real Madrid y lamentó que Lionel Messi no haya regresado al Barcelona, en unas declaraciones efectuadas durante la presentación de LaLiga Promises que se celebra este fin de semana.

"Ojalá pueda venir Kylian Mbappé. Si me preguntas como aficionado, pienso que saldrá esta temporada. En la UEFA hay más control económico y el PSG tiene una masa salarial muy elevada y tiene que descargarse. Sacándose a él tendrá dos cosas en este último año: un buen ingreso por traspaso y una reducción importante de la masa salarial que le harán acercarse a las normas de UEFA. De los que hay allí es el mayor candidato a que ocurra eso si el PSG quiere empezar a cumplir las normas de una vez", indicó ante la chance que el jugador vaya al Real Madrid.

Tebas añadió que el Madrid tiene "capacidad" para pujar por Mbappé y cree que el PSG lo venderá este verano europeo, tras la negativa del delantero para ampliar su contrato más allá de la conclusión de la próxima temporada, tras la cual se marcharía libre.

LaLiga, Kylian Mbappe y el deseo en España

Kylian Mbappé afirmó que no renovará en PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: LU͓ FORRA

"Donde creo que no va a jugar es en el PSG. Si quiere cumplir las normas de la UEFA, tiene que descargar masa salarial. Tiene 800 millones contra 600 de ingresos. Un hombre que ayudaría es Kylian. Deseo que su futuro sea en el Madrid", dijo.

Preguntado por el frustrado retorno de Messi al Barcelona, apuntó que "como aficionado y presidente, me hubiera gustado tenerle en nuestra Liga, pero las cosas son como son. Seguro que el Barça traerá a algún jugador, además de los buenos que tiene. Ojalá hubiese estado".

Además, y ya fuera del tema Kylian Mbappé, aseguró desconocer si finalmente el club catalán será sancionado por la UEFA por el 'Caso Negreira', aunque sí se pronunció sobre la situación económica del Barcelona.

"Se les aprobó el plan de viabilidad, pero siguen teniendo la norma del 40%. Tienen que hacer unos esfuerzos y el Barça lo está haciendo con la reducción de su masa salarial y eso es importante, como lo de Mirotic", explicó.

Respecto a los importantes desembolsos económicos efectuados por los clubes de Arabia para fichar jugadores de renombre para el fútbol de su país, recordó que "pasó con China y ya se apagó, pero esto es un deporte de equipo. Por lo menos, tienes que tener once jugadores y pagar eso es mucho dinero por temporada. Me preocupa, pero no demasiado. Se podrán llevar estrellas, pero la liga no es muy competitiva".

Al mandamás de LaLiga, también se le preguntó por la situación que ha vivido el Valencia y la nueva manifestación popular convocada este fin de semana contra la gestión del máximo accionista del club, Peter Lim. "Se ha salvado la temporada después de complicarse", sostuvo. (EFE)

