Kylian Mbappé ante posible salida del PSG: "Mi único objetivo es continuar en el club", apuntó

La novela de Kylian Mbappé y su eventual marcha del PSG continúa. Hace un año estuvo a punto de ir al Real Madrid, pero prefirió renovar con su actual conjunto.

No obstante, la situación ha cambiado actualmente. Y es que el lunes Kylian Mbappé envió una carta a la directiva del PSG en donde indicó que no renovará su vínculo, con lo que se irá a mediados de 2024. Ahora, este jueves, el delantero habló en conferencia de prensa en la concentración de la Selección de Francia y fue consultado respecto a su futuro.

"Ya he comentado que mi único objetivo es continuar en el club. Es la única opción en este momento. No hay nada que explicar. La gente puede criticar", sostuvo Mbappé a los medios europeos.

Mbappé se concentra con la selección francesa.

Luego, fue preguntado en relación a la carta que le envió a la dirigencia parisina, en donde mencionó que no firmará un nuevo contrato.

"La verdad que no sabía que una carta podía matar a alguien. Es solo una carta. No me importan las acciones que se tomen. Estoy preparado para volver en la pretemporada", fue lo que añadió el exatacante del AS Mónaco.

Por último, respondió sobre el presidente Emmanuel Macron, quien sostuvo que lo presionará para que se quede en el PSG y se dé una nuevo vínculo con el actual campeón de la liga francesa de primera división.

"Como ya he dicho, él ha comentado que quiere que siga en París y yo también espero lo mismo. No va a ser el ruido exterior el que me haga rehuir de mi responsabilidad", remarcó Kylian Mbappé.

La situación de Mbappé en el PSG

Ya comentó el delantero que no renovará, pero la prensa francesa remarca que no hay opción en el PSG que se marche gratis a mediados del 2024. Es "renuevas o te vendemos", indica, por ejemplo, Le Parisien.

Es así que entra en escena Real Madrid. Los merengues, mencionan los medios españoles, que han descartado la posiblidad de fichar a Harry Kane ante la chance de tener, ahora sí, al popular 'Donatello'. Tienen unos 200 millones de euros separados, precio que pondrían en la capital francesa por el futbolista.

Por el momento, Kylian se enfoca para lo que será los partidos del combinado de Francia contra Gibraltar y Grecia de cara a las Eliminatorias a la Eurocopa, que se jugará el próximo año.

