Kylian Mbappé ya es del Real Madrid: cinco datos sobre su fichaje 'galáctico'

En Real Madrid dibujan una sonrisa de oreja a oreja. No solo debido a que son los nuevos campeones de la Champions League, sino a que Kylian Mbappé firmó contrato con la 'Casa Blanca'.

"Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Llega al campeón de Europa una estrella mundial, que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el PSG (44 tantos) y ha sido pichichi de la liga francesa por sexta edición consecutiva (27 goles)", fue lo que indicó el club, sacando pecho de su flamante fichaje para las próximas cinco temporadas.

En relación a su arribo al Santiago Bernabéu es que se han dado diversas historias, desde que el Madrid quería a Mbappé cuando este empezó a dar que hablar en el Mónaco hasta su accidentada salida del PSG. ¿Qué se comenta del popular 'Donatello', nuevo pilar del proyecto deportivo de Florentino Pérez?

Real Madrid no le pagó nada al PSG

En su momento, los merengues -por medio de su presidente Florentino- colocaron sobre la mesa del PSG poco más de 200 millones de euros para llevarse al internacional con la Selección de Francia. Sin embargo, desde la entidad parisina ni siquiera respondieron a las llamadas de la capital española.

Según la prensa madrileña, desde Parque de los Príncipes no querían saber nada con el Real Madrid. No obstante, no lograron renovarle contrato al atacante y por lo mismo este último se marchó en condición de agente libre. Es más, le deben dinero por los últimos meses y, tal parece, que la jugada les salió en contra.

En su momento, Mbappé le dijo "no" al Madrid

En la víspera de la final de la Champions en 2022, en tierras francesas y españolas aseguraban que Kylian Mbappé iba a ser parte del club merengue. Todo estaba hecho para que se dé su traspaso, el cual iba a ser como agente libre.

Aunque los días pasaron y antes del duelo del equipo de Carlo Ancelotti ante Liverpool se dio un bombazo en Francia: Kylian Mbappé apareció en el estadio del PSG junto a Nasser Al-Khelaïfi con una camiseta con el dorsal 2025. El sueño, en ese momento, se había esfumado.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



El post viral de Mbappé en redes sociales por su fichaje

Lo que era un secreto a voces se dio el último lunes. Llegó el comunicado del club y, además, un emotivo mensaje de atacante de 25 años de edad. El mismo ganó más de 20 millones de 'me gusta' únicamente en Instagram.

"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por su increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", escribió el futbolista.

La bienvenida de 'CR7' a Kylian Mbappé

En la publicación de Kylian Mbappé hubo un jugador que le abrió las puertas, aunque no juega precisamente en Real Madrid: hablamos de Cristiano Ronaldo, quien estuvo nueve temporadas en el club, lo ganó todo allí, es el goleador máximo en la historia blanca y actualmente se desempeña en Al Nassr.

"Ahora me toca verte. Expectante por verte brillar en el Bernabéu", fue lo que le dijo el 'Bicho'. Tan solo su comentario ganó más de 2 millones de 'me gusta' y, a su estilo, le dio la venia para que sea el nuevo crack del Madrid.

Se fue amenazado del PSG y ahora sonríe

Durante los últimos meses en su estancia en el PSG, Kylian Mbappé no la pasó nada bien. Más allá que aún no le abonan su salario de los meses de abril y mayo, recibió amenazas de parte de la directiva parisina, todo por no renovar contrato y salir sin dejarle ni un euro de ganancia al PSG cuando en 2017 le pagaron 180 milllones de euros al Mónaco por él.

"Es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz. Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más", dijo en conferencia de prensa con la Selección de Francia. Ahora todo eso ha quedado en el olvido.

