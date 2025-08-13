Últimas Noticias
La Premier League descarta realizar partidos oficiales en el extranjero: "Hemos sido capaces de crecer con otros métodos"

La Premier League tiene como vigente campeón al Liverpool
La Premier League tiene como vigente campeón al Liverpool | Fuente: EFE
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, se pronunció luego de que saltara la noticia desde España de la posbilidad de que un partido de la liga española se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

La Premier League ha reafirmado su postura de no tener planes de jugar partidos fuera del Reino Unido, a pesar del reciente anuncio desde España de llevar el Villarreal- Barcelona, de La Liga española, en Miami

Richard Masters, presidente ejecutivo de la competición, ha enfatizado que la estrategia de expansión de la liga se ha logrado a través de otros métodos, al ser consultado sobre lo ocurrido en 2008, cuando la Premier exploró la posibilidad de esta iniciativa con una jornada extra de liga que se iba a jugar en el exterior.

"Nuestra visión no ha cambiado sobre los partidos en el extranjero. Lo pensamos con el partido número 39 [la Premier tiene 38 fechas], pero tuvo mucha controversia. Nuestro objetivo en aquel momento era hacer crecer la Premier League en el mundo y hemos sido capaces de hacerlo con otros métodos", sostuvo a Sky Sports.

Sobre la posibilidad del próximo partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami, Masters señaló que "aún queda un largo camino por delante para que eso pase" en la Premier League.

Respecto al caso del 2008, la iniciativa no prosperó ante la protesta de los aficionados y la mala recepción por parte de la FIFA.

Intervención del Gobierno Británico

Según reportó EFE, en mayo pasado se filtró que el Gobierno británico de Keir Starmer trabajaba en una enmienda a la nueva regulación del fútbol que prohibirá explícitamente que la Premier League y las divisiones de la EFL (de Segunda a Cuarta división) disputen encuentros fuera del Reino Unido.

A pesar de la postura oficial de la liga y la intervención gubernamental, la posibilidad de recuperar la iniciativa de partidos en el extranjero aún existe hasta que se apruebe la nueva regulación. 

Actualmente, la decisión recae en los propios clubes: si catorce de los veinte equipos de la Premier League votaran a favor, la medida podría llevarse a cabo. 

No obstante, esto probablemente generaría "quejas y manifestaciones como las que surgieron de la creación de la Superliga en la primavera de 2021".

Opiniones divididas

Cabe destacar que once de los veinte equipos de la Premier League tienen dueños estadounidenses. Las opiniones entre ellos están divididas.

Tom Werner, presidente del Liverpool, expresó el año pasado que le "encantaría" ver partidos jugados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Riad y Río de Janeiro.

Por otro lado, Bill Foley, dueño del Bournemouth y también estadounidense, ha manifestado no estar a favor de esta iniciativa.

Premier League Barcelona Miami

