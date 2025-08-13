La Premier League pide paciencia con el caso de las presuntas irregularidades financieras del Manchester City

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, pidió "paciencia" este miércoles respecto al caso de las supuestas 130 irregularidades financieras que enfrenta el Manchester City desde enero de 2023.

El conjunto mancuniano fue acusado por la Premier League hace más de dos años y, pese a que el juicio acabó a finales del año pasado, aún no hay un veredicto.

"Está en manos de un tribunal independiente. Ellos son los que llevan el proceso y los tiempos", dijo Masters este miércoles en el evento de presentación de la nueva temporada de la Premier League en Londres. "Ellos han escuchado el caso y decidirán el resultado. No tenemos influencia respecto a los tiempos".

"Que me frustre o no es irrelevante. Sólo puedo esperar. Los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que pensabas, pero tenemos que ser pacientes", añadió Masters.

Los 'citizens' se enfrentan a 130 irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga. La posible sanción se desconoce, pero podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría.

Sin embargo, el City confía en su inocencia y, además de haber negado los cargos, se ha gastado 325 millones desde enero para renovar el equipo

Homenaje a Diogo Jota

Por otro lado, la 'Premier League' guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España), el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

El minuto de silencio posterior, sin embargo, tuvo que ser finalizado antes de tiempo por los gritos de varios aficionados del Palace, lo que provocó abucheos por parte de la hinchada del Liverpool.