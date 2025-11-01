Tras su ruptura con Nicki Nicole: Hansi Flick detalló cómo se encuentra Lamine Yamal

Lamine Yamal está en el punto de atención. El ’10’ del Barcelona fue uno de los protagonistas del último Clásico ante el Real Madrid por la pelea que se produjo tras el pitazo final en el Bernabéu, con los jugadores merengues reclamándole por sus declaraciones en la antesala del duelo.

Pero Lamine Yamal también despierta interés por su vida personal y es que el futbolista de 18 años dio a conocer este sábado que se terminó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Entre las portadas de los medios y no mostrando su mejor nivel con el Barcelona en los últimos partidos, el técnico azulgrana Hansi Flick salió al frente para pronunciarse sobre la actualidad del extremo.

“¿Solo se hablaba de Lamine esta semana? Yo creo que todas las semanas se hace. Está bien, acabo de hablar con él de hecho y está bien”, señaló el alemán en la rueda de prensa previa al partido del domingo con Elche.

Lamine Yamal, entre algodones para el Barcelona

La estrella del conjunto azulgrana no se encuentra al cien por ciento por culpa de la pubalgia que arrastra y de la que no acaba de recuperarse. En la interna del Barcelona se estudia cómo Hansi Flick gestionará los minutos del '10'.

“Lo cuidaremos. Hablamos con él, hablaremos con él. Estamos actuando con normalidad. Somos muy honestos entre nosotros y ésta es la mejor manera. Así que siempre lo protegeré y lo apoyaré. Es un jugador fantástico, un chico fantástico. Es muy joven, ¿ok? Así que seguiremos por este camino", detalló el estratega.

Ante el Elche, el Barcelona recupera a Robert Lewandowski y Dani Olmo, pero no contará con Pedri. Se suma a las bajas de Ter Stegen, Joan García, Andreas Christensen, Gavi y Raphinha.

Lamine Yamal rompe su relación con Nicki Nicole

Lamine Yamal, de 18 años, brindó declaraciones a la prensa española, en las que confirmó que le puso fin a su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien se le vinculó desde septiembre pasado.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", mencionó en D Corazón.

“No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, precisó Lamine Yamal, quien quedó en el segundo lugar de la última premiación del Balón de Oro.