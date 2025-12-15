Tremendo precio: Meet & Greet con Lionel Messi en la India costó más de 11 mil dólares

Luis Suárez y Rodrigo De Paul acompañaron a Messi. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RAJAT GUPTA

La 'experiencia Lionel Messi' en India

Además de estas experiencias premium, los eventos abiertos al público general se comercializan a precios que parten de alrededor de 3.500 rupias (unos 42 dólares) los más bajos, según la información facilitada por la organización del tour.

'Leo', campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afronta este lunes la última jornada de su visita a India, la primera en el país en catorce años desde su anterior viaje en 2011, con una agenda marcada por un amplio dispositivo de seguridad.

La recta final del viaje de Lionel Messi se desarrolla tras el evento truncado del pasado sábado en la ciudad de Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser interrumpido y el jugador evacuado a los 22 minutos, después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La polémica se originó en el interior del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves problemas de organización tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueaba la visibilidad del jugador.

En el marco de esa investigación, la Policía ha detenido al promotor responsable de la gestión del evento en la ciudad, que el domingo fue enviado a 14 días de custodia policial, mientras las autoridades regionales han anunciado la creación de un comité para depurar responsabilidades.