Tremendo precio: Meet & Greet con Lionel Messi en la India costó más de 11 mil dólares

Oficial. Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han costado a sus aficionados más de 11.000 dólares, según figura en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de su gira de tres días por las principales ciudades del país.
El paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas, incluye un encuentro personal con el futbolista argentino, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el acto deportivo y una camiseta oficial de la Selección de Argentina firmada por Lionel Messi.
Los medios locales han informado de que algunos encuentros privados con Messi, organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras muy superiores, de hasta un crore de rupias, unos 120.000 dólares.