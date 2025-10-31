¡Lionel Messi vs. Alianza Lima! Acuerdo listo con Inter Miami para disputar la Noche Blanquiazul 2026

Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol, tendrá un nuevo capítulo en el Perú. Alianza Lima alcanzó un acuerdo con el Inter Miami para enfrentarse en la Noche Blanquiazul 2026, según pudo conocer RPP.

Todo está encaminado y solo falta la firma para cerrarse oficialmente la negociación. Alianza Lima tendrá como rival en la presentación de su equipo para la próxima temporada al Inter Miami, en un partido que está planificado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026 en el Estadio Nacional.

Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026

Esta será la segunda vez que Lionel Messi enfrente a un equipo peruano. El 29 de enero de este año, Inter Miami -como parte de su gira de pretemporada- llegó a Lima para jugar un amistoso internacional con Universitario de Deportes.

El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Monumental y empataron 0-0, siendo la victoria para el conjunto estadounidense por la vía de los penales.

Para esta ocasión, Inter Miami será el rival de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. El factor clave para esta operación es que la productora que se encargó de la llegada del equipo de la MLS al país es la misma, por lo que la gestión resultó positiva.