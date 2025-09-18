Últimas Noticias
Lionel Messi cerca de renovar en Inter Miami: ¿se retirará como futbolista en el club de la MLS?

Lionel Messi ha ganado un título con el Inter Miami.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa internacional da cuenta que Lionel Messi está a poco de renovar su vínculo con el Inter Miami.

Fue a mediados del año 2023 que Lionel Messi se sumó al Inter Miami luego de su paso por el Barcelona y PSG. Su actual vínculo va hasta el final de este año, aunque el plan es que continúe en el club del estado de Florida.

Sucede que la cadena ESPN reporta que Lionel Messi (38) está muy cerca de firmar un nuevo vínculo con el Inter Miami. El citado medio indica que el delantero argentino se encuentra "a un paso" de renovar contrato con 'Las Garzas'.

"La firma estiraría el vínculo del '10' por al menos dos años, en el que podría ser el último vínculo futbolístico de su carrera profesional", es lo que reporta el citado, en relación a Messi, por medio de su página web.

Lionel Messi apunta a no salir del Inter Miami

Se añade que ambas partes se encuentran en las etapas finales de la negociación y que el anuncio en conjunto podría darse en las próximas horas.

En la previa, uno de los dueños del club norteamericano, Jorge Más, sostuvo que su institución iba a gestionar más de un esfuerzo para asegurarse la continuidad del atacante dos veces campeón de la Copa América, además de actual monarca del Mundial.

Además, el plan es que -si Lionel Messi se retira con el Inter Miami- tenga un rol que lo vincule en el largo plazo, fuera de las canchas, con el conjunto de la Major League Soccer.

Hay que tener en cuenta que el atacante viene de anotar un gol en lo que fue la victoria de su conjunto 3-1 de su conjunto en condición de local contra Seattle Sounders.

El presente de Messi en el Inter Miami

En lo que tiene que ver con títulos, Lionel Messi únicamente ha ganado la Leagues Cup con la camiseta del Inter Miami.

Lo hizo con Gerardo Martino como director técnico y la meta para la presente temporada es levantar la primera MLS del Inter Miami. De momento, sigue en carrera para clasificar a los playoffs.

