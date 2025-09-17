Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Lionel Messi le envía al primer ministro de la India una camiseta firmada por su cumpleaños

Lionel Messi goza de una gran cantidad de seguidores en la India.
Lionel Messi goza de una gran cantidad de seguidores en la India. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El astro argentino visitará la India en diciembre, en el marco de un evento de varios días llamado 'GOAT Tour of India 2025', del que será protagonista.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jugador de fútbol argentino Lionel Messi le envió al primer ministro de la India, Narendra Modi, una camiseta firmada por su 75º cumpleaños, según dijo su promotor en este país asiático Satadru Dutta.

"Messi ha enviado una camiseta como regalo al primer ministro Narendra Modi por su 75º cumpleaños, junto con sus mejores deseos", dijo Dutta a la agencia de noticias IANS.

No se han difundido imágenes ni más detalles de la camiseta.

El promotor detalló que el capitán de la selección argentina de fútbol y jugador del estadounidense Inter Miami visitará la India en el próximo mes de diciembre, en el marco de un evento de varios días llamado 'GOAT Tour of India 2025', del que será protagonista.

"Cuando Messi visite la India, planeamos solicitar una reunión con el primer ministro durante su estadía", dijo Dutta.

"Messi también interactuará con sus fanáticos indios. Esta será su primera visita a la India en muchos años, y por primera vez viajará a Delhi y a Bombay. Está entusiasmado por conocer a sus seguidores en estas ciudades", añadió el promotor.

Dutta informó que la visita del jugador argentino está programada del 13 al 15 de diciembre.

"Llegará a Calcuta el día 13, luego viajará a Bombay, y finalmente a Delhi el día 15", detalló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Furor por Messi en la India

Lionel Messi goza de una gran cantidad de seguidores en la India. El jugador visitó el país por última vez en 2022, cuando Argentina participó en un partido amistoso contra Venezuela, en el que la Albiceleste venció por 1-0.

Antes de la visita de Messi en diciembre, está previsto que la selección argentina dispute un encuentro en el sur de la India a mediados de noviembre, en una fecha reservada para amistosos internacionales.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya ha confirmado que el partido se disputará en el estado de Kerala, en el suroeste de la India, una de las zonas con más aficionados al fútbol en este país asiático donde el críquet es el deporte más popular.

El mandatario indio recibió este miércoles felicitaciones en el ámbito internacional de parte de líderes como Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Vladímir Putin o Giorgia Meloni, además de figuras de la esfera pública como actores, gurús espirituales o celebridades mundiales, entre ellos Messi, remarcando el carácter global de la efeméride.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lionel Messi India Fútbol Narendra Modi

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA