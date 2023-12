Para proteger a Lionel Messi: exjugador del Barcelona reveló que estaban prohibidos de tocarlo en los entrenamientos

Lionel Messi no juega en Barcelona desde mediados de 2021, pero luego de dos años de su marcha aún se comenta su paso por la tienda blaugrana.

Uno de los últimos que ha comentado respecto al pasado de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona ha sido el exdefensor francés del club culé, Jean Clair Todibo. Ahora en el Niza de la Ligue 1, en entrevista con la prensa de ese torneo fue consultado respecto a cómo vivió los entrenamientos con el astro argentino.

"En el Barça no nos dejaban tocar a Messi. Puede ser sonar sorprendente, pero es cierto. Debíamos de tener cuidado", fue lo que sostuvo Todibo, actualmente con 23 años.

Más adelante, comentó que era entendible la medida de parte de la dirección de técnica en proteger a 'Leo', su mejor jugador en ese momento.

"La verdad que era algo lógico porque es el mejor. No queríamos hacerle daño", acotó el también exzaguero del Toulouse, Schalke 04 y Benfica.

De otro lado, Lionel Messi goza de vacaciones al terminarse la temporada de la MLS 2023 para el Inter Miami. Su conjunto no pudo clasificar a la ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Por el momento y con solo una temporada con la indumentaria del cuadro rosa en donde es dirigido por su compatriota Gerardo Martino, el nacido en Rosario ha ganado la Leagues Cup. De esta manera, será parte de la Concacaf Champions League 2024.

Por otra parte, y en conversación con la prensa internacional, no descartó ser parte del Mundial 2026 en caso Argentina clasifique, aunque lo ve complicado por un tema de edad.

"El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar a una edad que normalmente no me dé para jugar la Copa del Mundo", le dijo a Star+.

