"Ser crema es tener historia": Universitario presentó su nueva camiseta para la temporada 2026

Para el 2 de enero está pactado el inicio de la pretemporada de Universitario, todo con la idea de empezar el año 2026 de la mejor manera en la Liga1 Te Apuesto.

De cara a la próxima campaña, Universitario de Deportes tendrá nueva indumentaria y justamente este miércoles la tienda crema presentó la que será su nueva camiseta. Los cremas compartieron imágenes de la vestimenta por medio de sus redes sociales oficiales y página web.

"Ser crema es tener historia. Presentamos la nueva camiseta del tricampeón. Hecha para que la historia se siga pintando de crema", es lo que indica Universitario, por ejemplo, en Instagram y X.

La publicación de parte de la 'U' fue acompañada de Jairo Concha, quien luce la camiseta merengue. El 2026 será su tercer año como jugador en Ate.

Posteriormente, en el conjunto de Odriozola dieron más detalles respecto a la indumentaria que lucirá su primer equipo.

"Bajo el concepto 'Vive la historia crema, de crema', esta camiseta proyecta con orgullo el presente que el club está construyendo. Con tres títulos consecutivos, Universitario reafirma que la historia no solo se escribe: se defiende y se vive cada fin de semana", manifestaron.

Luego, agregaron que "el diseño mantiene el clásico color crema, con toques guinda que resaltan en el cuello, mangas y detalles. El escudo va acompañado del parche dorado de campeón nacional, símbolo de los logros recientes. Sobre la tela, una textura sutil con múltiples letras 'U' recorre la camiseta, como huellas de una historia que sigue creciendo".

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Universitario para el 2026?

A continuacion, te presentamos el precio de la nueva camiseta de Universitario de Deportes, la cual será usada en la campaña 2026 de Liga1 y Copa Libertadores (fase de grupos).

· S/ 299 – Camiseta hombre adulto versión jugador

· S/ 229 – Camiseta hombre adulto versión estadio

· S/ 229 – Camiseta mujer adulto

· S/ 229 – Camiseta arquero

· S/ 179 – Camiseta niños

· S/ 149 – Camiseta infante