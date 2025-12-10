FC Cajamarca ya se ilusiona con Hernán Barcos: "Tiene el perfil adecuado para encaminar un proyecto"

La historia de Hernán Barcos en Alianza Lima ha llegado a su fin. Después de cinco temporadas, el ‘Pirata’ se marchará de la institución blanquiazul, donde consiguió un bicampeonato, se convirtió en el máximo goleador extranjero y es el actual capitán del plantel.

La directiva aliancista ya le comunicó al jugador de 41 años su decisión, por lo que el ‘Pirata’ mira nuevos horizontes. Barcos despertó interés en algunos clubes del extranjero, pero también en elencos de la Liga1.

Uno de esos cuadros que quiere contar con Hernán Barcos es el recién ascendido FC Cajamarca, el equipo que logró su cupo para la próxima Liga1 en los play-offs de la Liga2.

FC Cajamarca va por Hernán Barcos

En paralelo al interés del club por el fichaje, el futbolista argentino llegó junto a su familia este martes a Cajamarca. Uno de los motivos del viaje fue el compromiso por una actividad social que tenía agendada.

FC Cajamarca tiene pensado hacer una importante inversión para reforzarse con Hernán Barcos y el entrenador Carlos Silvestri aseguró que el perfil del ‘9’ es el idóneo para las necesidades de la institución.

“Hernán Barcos es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar. Es el perfil adecuado que tenemos para encaminar un proyecto. Sabemos que gente de experiencia, que se maneja bien dentro y fuera del campo, es la que se necesita para iniciar bien este proyecto”, declaró a la prensa el estratega que tomará las riendas del equipo en la Liga1.

“Se mantiene vigente y con goles importantes, tiene un impacto en la sociedad muy importante. Hay un mensaje de un profesional a carta cabal. En el campo marca la diferencia, es impresionante que, a su edad, se mantenga vigente y con un nivel muy alto”, remarcó Silvestri.

Hernán Barcos se va de Alianza Lima

El último partido de Hernán Barcos con Alianza Lima fue en la derrota por penales ante Sporting Cristal en Matute, donde el público le mostró una vez más su cariño. Se aguarda que el delantero brinde una conferencia para dar detalles sobre su salida del club íntimo.

FC Cajamarca se perfila a ser su nuevo club, donde no ocupará plaza de extranjero.

“Es una persona agradable, sincera, tiene nobleza y eso ayuda mucho dentro de un grupo. Imagino que en estos días, cuando todo se pueda regularizar en el tema de documentación, tendremos buenas noticias”, concluyó Carlos Silvestri sobre el ‘Pirata’.