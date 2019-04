Lionel Messi fue defendido por Javier Mascherano en una reciente entrevista. | Fuente: Conmbeol | Fotógrafo: KIERAN McMANUS

Los referentes de la Selección Argentina han comenzado a salir al frente de las críticas. Primero fue Lionel Messi y ahora hizo lo propio Javier Mascherano, quien fue titular en Rusia 2018 y hace algunos anunció su retiro de la 'Albiceleste'. El 'Jefecito' respaldó al 10 del Barcelona de las criticas que recibió y sigue recibiendo cuando se pone la camiseta de su país.

"Se han dicho cualquier tipo de barbaridades, de que no canta el himno hasta que va a jugar por un sponsor, una locura. Si hay alguien que siempre ha ayudado a los compañeros, se ha comportado como un líder dentro del grupo es él. Siempre están intentando buscarle cualquier cosita para pegarle", dijo Mascherano en dialogó con Tyc Sports.

"Al final, hablaban de que tenía que volver y cuando vuelve también es problema. Siempre es un problema. No estoy en la piel de él pero me imagino que debe estar cansado. La crítica no es en cuanto al juego, y ese es el problema. La crítica a Messi no es futbolística, es amarillista", añadió.

Por otro lado, el exjugador de la 'Albiceleste' dio detalles sobre la conversación que sostuvo el plantel con Jorge Sampaoli cuando parecía que se iban en primera ronda de la Copa del Mundo. "Pasaron un montón de cosas; no empezamos bien, empatamos con Islandia y después lo de Croacia, que fue un golpe durísimo… Contra Nigeria llegamos a un acuerdo con Sampaoli para resolver dudas que teníamos adentro del campo de juego. El entrenador nunca dejó de serlo. Era él quien decidía y armaba el equipo. Los nombres los ponía él. Consultábamos todo con el DT".

"Es clarísimo que no hemos estado a la altura. El otro día lo escuché a Lucas (Biglia) que dijo que nos sobró un Mundial. Los hechos están ahí. Algunos no estábamos en el nivel que requería la Selección. El tema es quién lo estaba o cómo sabes antes de un Mundial quién lo está", finalizó Javier Mascherano, quien por ahora descartó su regreso al fútbol argentino.