Lionel Messi habló sobre el rendimiento actual de Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por última vez en el superclásico español en mayo de 2018. Por La Liga, el Camp Nou fue el escenario del capítulo final del duelo entre ambos futbolistas defendiendo cada uno a Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Fue empate a dos, donde ambos consiguieron anotar.

Desde ahí no ha vuelto a coincidir en el campo de juego, aunque ello no es impedimento para que cada uno analice el presente del otro y esta vez ha sido Leo quien se refirió a la etapa del Real Madrid tras la salida de ‘CR7’.

“Perdió mucho gol. Era una obviedad que iba a pasar. No solo gol, Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas. Ya lo había dicho, me parece normal. Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no se nota. El Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Cristiano te hace 50 goles por temporada”, mencionó el argentino en entrevista con Mundo Deportivo.

En Juventus, Cristiano atraviesa un buen momento personal registrando un alto promedio de gol en liga, incluso más alto que el de Messi. “Normal que siga marcando, es un delantero depredador, le encanta hacer gol, cualquier día que juegue va a hacer gol. Tiene muchas cosas buenas como delantero y a la mínima convierte”, puntualizó.

El anhelo de muchos ha sido ver a Messi y Cristiano jugando en un mismo bando, por lo que Lionel respondió si le pasaría la pelota al portugués. “Supongo que sí, al final sí”, indicó.