¿A cuántos partidos de suspensión se exponen los jugadores del Inter Miami por bronca en la Leagues Cup?

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders con un claro 3-0, pero el marcador quedó de lado por la bronca que se dio en el Lumen Field.

Por ejemplo, las imágenes de la transmisión oficial evidenciaron un escupitajo de parte del delantero del Inter Miami, Luis Suárez, a un miembro del staff de los Sounders. Además, el volante español Sergio Busquets le dio un contundente puñetazo al mediocampista mexicano Obed Vargas.

Ante ello, la prensa norteamericana da cuenta de las posibles sanciones que tendrían tanto Suárez y Busquets por parte las autoridades de la Leagues Cup, además de otros jugadores en el Inter Miami que dirige Javier Mascherano.

Este fue el escupitajo de parte de Luis Suárez. | Fuente: Apple TV

Inter Miami y el caso Suárez con Busquets

El Diario AS indica que el popular 'Pistolero' tendría una suspensión de uno a tres cotejos por "infringir los principios de deportividad y juego limpio mediante acciones, así como incitar, provocar, falta el respeto o insultar a cualquier persona".

No todo queda allí ya que, en relación a Busquets, indica que serían de uno a seis partidos los que estaría alejado de los terrenos de juego.

"De acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup, en caso de iniciar o participar en un enfrentamiento masivo, la sanción iría hasta los seis partidos", es lo que mencionan sobre el mediocampista del Inter Miami.

Otros jugadores que son objeto de sanción al estar involucrados en el incidente son Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón y Yannick Bright.

Lo que fue el partido de Inter Miami

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1 en el segundo tiempo.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.