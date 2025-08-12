Villarreal defiende presunción de inocencia de Thomas Partey en investigación por casos de violación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thomas Partey fue anunciado hace unos días como nuevo jugador del Villarreal de España, luego que la justicia inglesa le haya otorgado la libertad condicional, aunque será juzgado el próximo 2 de septiembre. El jugador ghanés es acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, presentadas por tres mujeres, con hechos presuntamente ocurridos entre 2021 y 2022.

En el comunicado del anuncio del fichaje, el Villarreal acotó que se encuentran "al corriente" del proceso judicial en Inglaterra del exjugador del Arsenal.

"La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto", acotaron.

En esa línea reiteraron su "firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas".

Presidente del club defiende presunción de inocencia

Misma postura tiene el presidente del club de Villarreal, Fernando Roig, quien declaró a la prensa que se debe respetar el proceso contra Thomas Partey.

"El jugador se encuentra en un proceso judicial. Él defiende su inocencia y niega los hechos que se le imputan. El club defiende la presunción de inocencia y será la justicia inglesa la encargada de esclarecer los hechos. Respetamos la presunción de inocencia y lógicamente condenamos cualquier tipo de violencia dentro o fuera del fútbol. En estos momentos, Partey es tan inocente como el resto de los que estamos aquí. Hay que respetar un derecho fundamental como este", afirmó.

Además, Roig dijo que en el reciente Trofeo de La Cerámica fueron los seguidores del Aston Villa y no los del Villarreal quienes pitaron al futbolista de la selección de Ghana.

"Hay que estar con el equipo y respetar la presunción de inocencia. No es un jugador condenado. Hay que ser cautos y esperar a la justicia. No juzguemos antes de tiempo. Thomas tiene derecho a ejercer su trabajo hasta que haya una condena. No me gustaría nada que le pitase nuestra propia gente", zanjó.

El centrocampista ghanés del Villarreal Thomas Partey lucha con Álex Moreno, del Aston Villa, durante el partido del Trofeo de la Cerámica que Villarreal CF y Aston Villa juegan este domingo en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDREU ESTEBAN

Caso Thomas Partey

Como se recuerda, la denuncia contra Partey no se hicieron públicas hasta el pasado 4 de julio, luego que finalizara su contrato con el Arsenal de Inglaterra.

La razón es que una ley británica estipula que mientras no haya una acusación formal, no se puede mencionar en los medios de comunicación al investigado. Partey había sido detenido por primera vez en julio de 2022 pero por dicha normativa su nombre no salió a la luz.

La investigación duró aproximadamente dos años y medio y la acusación se hizo pública tres días después de que Partey acabara su relación contractual con el Arsenal el pasado 1 de julio.