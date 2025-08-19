Pep Guardiola no descarta renovar contrato con el Manchester City: "Me encanta esta ciudad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ve a futuro. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dejó caer que podría seguir otros dos años más cuando acabe su actual contrato con el club mancuniano en 2027.

En una entrevista con el canal Men In Blazers, el entrenador español Pep Guardiola detalló su amor por la ciudad de Mánchester, en la que lleva nueve años, e insinuó que el contrato que firmó en noviembre del año pasado con el City puede no ser el último.

"Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien", aseguró Guardiola.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Un día en condición de visitante 📸 — Manchester City (@ManCityES) August 19, 2025

Lo que cree Pep Guardiola de su Manchester City

"El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada", agregó.

Además, agregó que "me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo".

Desde que llegó en 2016, Pep Guardiola sólo ha tenido -en lo que a resultados se refiere- dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club.

Por otra parte, al Manchester City se le viene este fin de semana el partido contra Tottenham en condición de local en el marco de la segunda jornada de la Premier League 2025-26.

En la primera jornada, los 'citizens' derrotaron 4-0 a Wolverhampton y en ese partido el delantero noruego Erling Haaland marcó un doblete. Los otros goles fueron de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki.