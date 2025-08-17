Premier League: Leeds United recibe a Everton por el último duelo de la fecha 1

Everton se mide ante Leeds United en el estadio Elland Road mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Chris Kavanagh.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Everton se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Everton?

El Derbi de Merseyside, el partido más esperado de la temporada para Everton, será frente a Liverpool en la jornada 5. El esperado duelo se jugará el 20 de septiembre, desde las 08:30 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Arsenal: 23 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Brighton and Hove: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

