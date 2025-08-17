Últimas Noticias
Premier League: Leeds United recibe a Everton por el último duelo de la fecha 1

Leeds United recibe a Everton por el último duelo de la fecha 1
Leeds United recibe a Everton por el último duelo de la fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

Everton se mide ante Leeds United en el estadio Elland Road mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Chris Kavanagh.

Leeds y Everton se medirán mañana en la nueva temporada de la Premier League. El partido se disputará a las 14:00 horas en el estadio Elland Road.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Everton se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Everton?

El Derbi de Merseyside, el partido más esperado de la temporada para Everton, será frente a Liverpool en la jornada 5. El esperado duelo se jugará el 20 de septiembre, desde las 08:30 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Arsenal: 23 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Brighton and Hove: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Everton, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

