Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Con Oliver Sonne, Liverpool vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 4 de la Premier League?

Liverpool vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la Premier League 2025?
Liverpool vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la Premier League 2025? | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El Burnley de Oliver Sonne juega este domingo en Turf Moor buscando un buen resultado ante el vigente monarca de la Premier League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en Turf Moor, en Lancashire (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 4 de la Premier League 2025-26 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Liverpool vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 4 de Premier League 2025?

Con Oliver Sonne, Burnley perdió 3-2 ante Manchester United en Old Trafford en un partidazo, en su último partido en la Premier.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la fecha 4 de Premier League 2025?

El partido de Burnley ante Liverpool, por la fecha 4 de la Premier League 2025-206, está programado para el domingo 14 de septiembre en Turf Moor, de la ciudad de Lancashire (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 21 944 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la Premier League 2025?

  • En Perú, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.
  • En Inglaterra, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 2:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.
  • En Chile, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 07:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.
  • En España, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Burnley EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Tags
Burnley Liverpool Oliver Sonne Premier League

