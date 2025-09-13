Con Oliver Sonne, Liverpool vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 4 de la Premier League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en Turf Moor, en Lancashire (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 4 de la Premier League 2025-26 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Liverpool vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 4 de Premier League 2025?

Con Oliver Sonne, Burnley perdió 3-2 ante Manchester United en Old Trafford en un partidazo, en su último partido en la Premier.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la fecha 4 de Premier League 2025?

El partido de Burnley ante Liverpool, por la fecha 4 de la Premier League 2025-206, está programado para el domingo 14 de septiembre en Turf Moor, de la ciudad de Lancashire (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 21 944 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la Premier League 2025?

En Perú , el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 2:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

En Chile, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 07:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En España, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Burnley EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.