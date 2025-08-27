A lo Manchester United: ¿cuáles son los resultados sorpresivos más recordadas en el fútbol mundial en los últimos años?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United ha dado la vuelta al mundo, aunque no precisamente por un resultado positivo de parte del plantel que dirige el portugués Ruben Amorim. Y es que quedó eliminado en la EFL Cup (Copa de la Liga) a manos de Grimsby Town, un elenco que juega en la cuarta división del fútbol inglés.

A lo largo de los 90 minutos reglamentarios, Manchester United no pudo contra el modesto Grimsby Town con un empate a dos goles por bando. Es así que se fueron a la tanda de los penales, en donde el cuadro que hizo de local se impuso en una definición por 12-11, con lo que dio el golpe sobre la mesa de los 'Red Devils'.

Con un equipo en la cancha que tiene un valor mayor a los 450 millones de euros, el United le dijo adiós a la EFL Cup. En los últimos años presenta un déficit de éxitos y en relación a este nuevo fracaso te presentamos qué otras sorpresas son las más recordadas en los últimos años en el deporte rey a nivel mundial.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Un 'alcorconazo' al Real Madrid

Corría la temporada 2009-10 en el fútbol español, Real Madrid fichaba a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Xabi Alonso y más para darle pelea a un Barcelona que lo ganaba todo.

En ese contexto es que llegó la Copa del Rey, exactamente los dieciseisavos de final, en donde la 'Casa Blanca' visitó al modesto Alcorcón, un club que estaba en la Segunda División B (tercera división). El entrenador en ese entonces del cuadro merengue, Mauricio Pellegrini, envió una oncena alternativa sin creer que iba a ser vencido fuera de casa.

Jugadores como Jerzy Dudek, Raúl Albiol, Esteban Granero y Mahamadou Diarra alinearon y fueron derrotados con un contundente 4-0 en el Estadio Santiago Domingo. El desempeño no solo fue blanco de críticas para el club, sino que le costó el puesto de DT a Pellegrini.

Un Manchester United que no andaba bien

La campaña 2013-14 fue la primera del Manchester United desde la salida de Alex Ferguson a la dirección técnica. Así que es que este conjunto visitó al MK Dons por la segunda etapa de la Copa de la Liga.

En la previa había confianza en que los de Old Trafford pasen con holgura a la siguiente fase, aunque sucedió todo lo contrario ya que el MK Dons -por donde en su momento jugó el peruano Cristian Benavente- le propinó cuatro goles en casa.

Con dobletes Will Grigg y Benik Afobe, el Manchester United quedó fuera de carrera por un equipo que jugaba en la tercera división. Las sorpresas no son ajenas para los del 'Teatro de los sueños'.

El Mundial en el que hubo un golpe

El Mundial Qatar 2022 tuvo como campeón a Argentina, fue la coronación de Lionel Messi -por fin- en la Copa del Mundo, pero en la primera fase (de grupos) el cuadro albiceleste no la pasó nada bien porque lo que sucedió en la primera jornada.

Y es que los hombres de Lionel Scaloni debutaron contra Arabia Saudita, un contrincante que en el papel no le iba a poner mucha resistencia. 'Leo', con un gol de penal, abrió el marcador para los sudamericanos... aunque con el pasar de los minutos llegó la pesadilla verde.

Se dieron un par de golazos de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari, con lo cual el cuadro saudí le dio vuelta al marcador. Felizmente, para la Selección de Argentina, se recuperó y pudo gritar campeón más adelante en la final contra Francia.

Bayern Munich, situación parecida a la del Manchester United

En noviembre del año 2023, Bayern Munich lo dominaba todo a nivel del fútbol alemán de élite. Es de esta manera que en los dieciseisavos de final de la Copa Alemana jugó de visitante frente al FC Sarrebrück, un club que jugaba en la tercera división.

El inacabable Thomas Müller abrió la cuenta a favor de los bávaros, pero Patrick Sontheimer (45'+3) lo empató y posteriormente Marcel Gaus acabó con la ilusión del Bayern con un gol a los 90'+6. Fue la tercera vez en las cuatro últimas temporadas -en ese momento- que la segunda ronda supuso el adiós de la Copa Alemana para los de Bavaria.

Así cayó el Bayern Munich a manos del Saarbrücken. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RONALD WITTEK