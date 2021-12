Marcelo Bielsa y Leeds viven un delicado momento en la liga inglesa. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El técnico del Leeds, Marcelo Bielsa, prometió este jueves que no renunciará y seguirá peleando, aunque reconoció la situación delicada por la mala racha de resultados.

Preguntado este jueves por si temía ser destituido del Leeds, Marcelo Bielsa respondió: "¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir?".

"¿Crees que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo descartar la inestabilidad? Por supuesto que el trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica", prosiguió Bielsa, de 66 años.

El Leeds de Marcelo Bielsa, cerca de la zona de descenso en Inglaterra

Marcelo Bielsa también tiene pasado en la Selección de Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El popular 'Loco', que consiguió el ascenso del Leeds a la Premier League tras 16 años de ausencia, no tiene intención de marcharse en plena batalla del club para evitar el descenso.

"Por supuesto que voy a seguir peleando hasta el final de la temporada. Siempre pienso que en la adversidad hay que pelear", afirmó.

"Voy a luchar hasta el final de la temporada sin ninguna duda. Espero que no pase nada que no me permita hacer lo que acabo de decir", añadió.

Marcelo Bielsa se ha enfrentado a duras críticas, pero sigue siendo muy popular entre la mayoría de los aficionados.

Antes de la visita del sábado de un Arsenal en forma, reconoció que está viviendo su periodo más complicado en Leeds.

"Es el peor de todos los momentos que he tenido en Leeds", dijo. "Por supuesto, perder por 7-0 no es una derrota más", concluyó.

El club del argentino está cinco puntos por encima de la zona de descenso de la Premier League tras el vergonzoso 7-0 contra el Manchester City el martes. Ha ganado solo tres partidos de liga esta temporada, lejos del noveno lugar que logró en la campaña 2020-2021. (AFP)

