Conmoción en el fútbol europeo: entrenador murió tras sufrir un infarto en pleno partido de la liga serbia

Mladen Zizovic acababa de fichar por el FK Radnicki 1923 el pasado mes de octubre.
Mladen Zizovic acababa de fichar por el FK Radnicki 1923 el pasado mes de octubre. | Fuente: FK Radnicki 1923
por Fernando Chuquillanqui

Mladen Zizovic, de 44 años, se desplomó en pleno partido de su equipo, el FK Radnicki 1923, contra el Mladost.

El fútbol europeo está de luto. El entrenador bosnio Mladen Zizovic murió a los 44 años, tras sufrir un infarto en pleno partido de su equipo, el FK Radnicki 1923, frente al Mladost, por la Jelen Superliga, la primera división de Serbia.

La prensa serbia informó que el estratega se desplomó a los 22 minutos del encuentro, disputado en la ciudad de Lučani. Inmediatamente, los paramédicos acudieron a asistir al técnico, pero los intentos de reanimación fueron infructuosos.

Zizovic fue trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció en el trayecto, comunicó el portal Klix Sport.

La confirmación del deceso de Zizovic causó gran impacto entre los jugadores del FK Radnicki 1923, muchos de los cuales rompieron en llanto en pleno campo de juego.

Ante este fatal hecho, el partido fue suspendido.

Pesar en el fútbol serbio

En un comunicado, el FK Radnicki 1923 lamentó el fallecimiento de Mladen Zizovic, quien acababa de llegar al club el pasado mes de octubre.

“FK Radnički 1923 expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y a todos los que conocieron a Mladen. Aunque su estancia fue breve, logró ganarse el respeto de todos en el club”, resaltó la institución.

El FK Radnicki 1923 calificó al entrenador como un hombre “que dejó huella allá donde trabajó, con su conocimiento, serenidad y nobleza”.

Por su lado, la Asociación de Fútbol de Serbia emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del joven entrenador, “una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística”.

“La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic”, manifestó el ente rector del fútbol serbio.

“Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y la huella que dejaste permanecerán siempre con nosotros”, finalizó.

FK Radnicki 1923 Mladen Zizovic Fútbol Serbia

