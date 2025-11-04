Fiorentina destituyó al técnico Stefano Pioli tras desastroso inicio de temporada

El Fiorentina destituyó este martes al técnico italiano Stefano Pioli, tras diez jornadas sin conocer la victoria en la Serie A, y anunció que será sustituido de forma temporal por Daniele Galloppa, entrenador del filial, que compite en la categoría Primavera.

"El ACF Fiorentina comunica que Stefano Pioli ha sido destituido hoy de su cargo como entrenador del primer equipo masculino", informó el club en un comunicado oficial.

"El club desea agradecer al técnico y a su equipo la profesionalidad demostrada durante su trabajo", añadió la nota.

Además, comunicó que la dirección técnica del primer equipo ha sido confiada temporalmente, a partir del entrenamiento de esta tarde, a Daniele Galloppa, entrenador del conjunto que compite en la categoría llamada Primavera, en la que los filiales de cada equipo se enfrentan entre sí.



Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.



ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.



Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025

En la cola de la Serie A

El conjunto violeta no conoce la victoria en lo que va de Serie A, con un balance de cuatro empates y seis derrotas, que sellan un decepcionante regreso de Pioli al banquillo de la 'Fiore', que ya ocupó entre 2017 y 2019.

Con solo cuatro puntos sumados, el Fiorentina ocupa el último puesto de la clasificación en la liga italiana.

El próximo compromiso del equipo será este domingo frente al Génova, también en zona de descenso con tan solo seis puntos, que también atraviesa una crisis similar.

El equipo genovés destituyó el pasado 1 de noviembre a su entrenador, el francés Patrick Vieira, después de no haber ganado ninguno de sus nueve primeros partidos de liga.

Ambos equipos afrontarán el encuentro sin un sustituto definitivo en sus respectivos banquillos.

