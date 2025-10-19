Con el Inter Miami: ¿cómo se jugarán los playoff de la MLS en la temporada 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) entrará en una etapa decisiva, en la que se definirán llaves de eliminación directa.

Y es que el pasado sábado se jugó la última fecha de la etapa regular de la MLS, con lo que ya tenemos a los diversos clasificados a los playoff. Como estaba confirmado desde hace unas semanas, el Inter Miami, de Lionel Messi, se metió a la nueva ronda y viene de golear 5-2 al Nashville SC.

En este duelo, Messi marcó un triplete, se convirtió en la Bota de Oro de la etapa regular de la MLS con 29 goles y en los playoff (cuartos de la Conferencia Este) va a jugar nuevamente ante el elenco de Nashville.

Las llaves de playoff en la MLS

En lo que respecta a la tabla de posiciones, el elenco que dirige Javier Mascherano quedó en el tercer puesto del Este y su rival de turno lo hizo en la sexta casilla.

Por la misma Conferencia, el cuadro del Orlando City -en donde están los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartegena- jugará el Wild Card contra Chicago Fire. Esto es un cruce a un solo cotejo entre los octavos y novenos de cada conferencia, y el que resulte ganador va a los cuartos frente a Philadelphia Union.

En tanto, si nos vamos a la Conferencia Oeste de la MLS, el Vancouver Whitecaps (segundo de su zona), del delantero Kenji Cabrera, chocará contra el FC Dallas. Uno de los favoritos, LAFC, lo hará contra Austin.

El Wild Card del Oeste lo protagonizarán las tiendas de Portland Timbers y Real Salt Lake. El que gane jugará ante San Diego FC (primero).

Así se jugarán los playoff de la MLS 2025

Conferencia Oeste

Llave 1: Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

Llave 2: Los Angeles FC vs. Austin

Llave 3: Minnesota United vs. Seattle Sounders

Llave 4: San Diego FC vs. Ganador Wild Card Porland Timbers/Real Salt Lake

Conferencia Este

Llave 5: FC Cincinnati vs. Columbus Crew

Llave 6: Inter Miami vs. Nashville FC

Llave 7: Charlotte FC vs. New York City

Llave 8: Philadelphia Union vs. Ganador Wild Card Orlando City/Chicago Fire